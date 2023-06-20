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Иркутская область заключила 23 контракта на ПМЭФ

Семь из них – с общим объемом инвестиций 841 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Самым масштабным стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах реализации проекта «Создание Федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское».

Центр обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся, а также будет способствовать укреплению социальной стабильности в регионе.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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