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Стрельба произошла в кафе Ангарска

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По версии следствия, 20 июня в 182 квартале Ангарска мужчина вошел в кафе и два раза выстрелил в посетителя. Друг потерпевшего побежал на кухню за ножом, им он ранил подозреваемого в живот. В ответ тот выстрелил в обидчика.

Зачинщик конфликта самостоятельно добрался до больницы, где его прооперировали. Один из посетителей кафе скончался от огнестрельного ранения, второй потерпевший находится в больнице.

Следователи СК и криминалисты изъяли с места происшествия записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо преступление. Известно, что подозреваемый и потерпевшие характеризуются отрицательно, являются лицами криминальной направленности.

Правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Расследование продолжается.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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