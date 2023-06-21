В одной лодке. Иркутскэнергосбыт и УК договорились работать сообща

Важность конструктивного диалога – основной лейтмотив встречи «Иркутскэнергосбыта» и управляющих компаний в Иркутске. Обе стороны заинтересованы в одном – в том, чтобы потребитель получал качественные услуги вовремя. Как сотрудничество поможет решать вопросы в сфере ЖКХ, готовиться к отопительному сезону и бороться с «серым» майнингом? Об этом – в нашем материале.

Встреча «Иркутскэнергосбыта» и управляющих компаний в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Обещали – не включили

Вопросов у населения много всегда – и к ресурсоснабжающим организациям, и к управляющим компаниям. В июне «в топе» – информирование жителей многоквартирных домов об отключениях горячей воды. Плановые работы на сетях проводятся ежегодно, почти сразу по завершению отопительного сезона – и, тем не менее, каждый раз этот процесс вызывает вопросы. Так, летом 2023-го жители были удивлены, что одних отключили слишком рано, других – слишком поздно. Частично путаница возникла из-за переноса окончания отопительного периода с 15 на 22 мая. График плановых ремонтов также начал сдвигаться – это привело не только к рассинхронизации периодов отключений, но и к путанице с оповещением жителей со стороны управляющих компаний.

Встреча «Иркутскэнергосбыта» и управляющих компаний в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Традиционно много вопросов вызывает у жителей и процесс включения водоснабжения после проведения испытаний. Здесь периодически возникает рассинхронизация между ресурсоснабжающей организацией и УК: энергетики хотят запустить водоснабжение быстрее, пишут об этом в соцсетях, а УК включают воду с определенным лагом. По словам директора «Иркутскэнергосбыта» Андрея Харитонова, у этого явления есть вполне объективная причина: за обслуживание общедомовых узлов, в том числе за физическое открытие кранов, в ряде МКД отвечает сторонняя фирма, которую нанимает управляющая компания. В итоге ресурсоснабжающая организация заявляет свои сроки включения, а горячая вода в квартирах появляется позже.

Андрей Харитонов.

Фото: Андрей Фёдоров

Как пояснили на встрече представители управляющих компаний, для запуска общедомовых узлов необходимо несколько часов, чтобы наполнилась система и началось нормальное водоснабжение без перебоев. Поэтому они просят энергетиков учитывать время на заполнение системы при объявлении сроков. После обсуждения участники встречи пришли к выводу, что необходимо наладить тесное взаимодействие между колл-центрами управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, чтобы жители получали одинаковую информацию об отключениях и подключениях. Иркутскэнергосбыт также пообещал обсудить с тепловыми сетями возможную корректировку сроков подключения горячей воды.

Максим Тельтевский.

Фото: Андрей Фёдоров

– Чем лучше взаимодействие, тем выше эффективность любого процесса, – считает генеральный директор ассоциации СРО «Гильдия ЖКХ» Максим Тельтевский. – Мы видим, на каких этапах у нас есть несогласованность действий. Нужно это изменить и настроить инструменты, которые есть у тепловых сетей, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, чтобы шел постоянный поток обмена информацией.

Андрей Харитонов, в свою очередь, призвал участников встречи популяризировать среди жителей возможности интернет-ресурсов: в колл-центры нужно дозваниваться, а бумажные уведомления часто срывают. Вся нужная и актуальная информация при этом есть на сайте Иркутскэнергосбыта – на карте города можно выбрать свой дом и узнать, в какой период будут отключения воды, света. Вся информация размещается и на Госуслугах – если потребитель зарегистрирован в системе, то ему придет уведомление о сроках отключения.

Встреча «Иркутскэнергосбыта» и управляющих компаний в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Готов – не готов, тепло дадут

Управляющие компании подняли на встрече еще один наболевший вопрос – получение паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. В настоящее время в связи с изменениями законодательства есть только два варианта – МКД либо готов к зиме, либо не готов. Заключение об этом выдается на основании списка требований. К сожалению, в Иркутске масса старых домов, которые технически никогда не смогут этому списку соответствовать. Это значит, они всегда будут значиться в списке «не готовых». Разумеется, батареи зимой будут греть и в этом случае. Но такая метка, как говорят представители УК, очень нервирует потребителей.

Встреча «Иркутскэнергосбыта» и управляющих компаний в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Увы, получить паспорт готовности иначе в этом году не получится: таковы требования законодательства. Иркутскэнергосбыт предложил управляющим компаниям активнее проводить разъяснительную работу с жителями.

– Статус «не готов» не означает, что тепла не будет, что жителей нужно выселять, – прокомментировал Андрей Харитонов. – Просто в отношении этого многоквартирного дома есть риск, который условно можно оценить гораздо выше, чем по другим МКД. На этом доме возможны инциденты, которые могут иметь последствия для нормального теплоснабжения жилья. Паспорт готовности – это перечень мероприятий, которые призваны снизить возможность неприятных ситуаций. Обслуживать дом зимой мы все равно будем.

Встреча «Иркутскэнергосбыта» и управляющих компаний в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Максим Тельтевский считает, что расслабляться управляющим компаниям в этом вопросе нельзя.

– Некоторые думают, что если дом старый, то и готовить его смысла нет, но это не так, – пояснил он. – Все, что можно сделать на этом доме, должно быть сделано.

Что касается принятых законодательных норм, то, по мнению Андрея Харитонова, можно через СРО обратиться с инициативой к законодателям. Максим Тельтевский рассказал, что ассоциация планирует обратиться в Минэнерго и Минстрой, чтобы решить эту правовую коллизию. Возможно, по аналогии с ФЗ-261 об энергосбережении, формулировку «дом не готов» можно будет перевести в «не готов, так как нет технической возможности».

Встреча «Иркутскэнергосбыта» и управляющих компаний в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Майнинг в квартирах и на балконах

Еще одна общая головная боль – «серый» майнинг, который постепенно охватывает и многоквартирные дома. Оборудование для получения криптовалют устанавливается в подземных паркингах, в квартирах, на балконах, чердаках. Как правило, это небольшое количество устройств – обнаружить их не так просто.

Встреча «Иркутскэнергосбыта» и управляющих компаний в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

– Когда в частном секторе случаются инциденты с майнерами, страдает в основном сам добытчик криптовалют, максимум, что может произойти – это обесточивание улицы или в случае пожара распространение огня на соседние дома, – говорит Андрей Харитонов. – С многоквартирными домами все гораздо серьезнее. Внутридомовая проводка не выдерживает нагрузки, перегревается – пострадать в итоге могут многие квартиры в доме. Кроме того, постоянный шум и вибрации, даже небольшие, негативно отражаются на здоровье жильцов.

Выявление майнеров в многоквартирных домах затруднено. И с этой проблемой остаются один на один управляющие компании, которые, даже если что-то заподозрят, ничего не могут сделать. Войти в квартиру без разрешения собственника нельзя, только по решению суда или с участковым. При угрозе жизни и здоровья жильцов с майнерами разбираются уже правоохранительные органы.

– Еще распространены случаи, когда невозможно найти собственника, – отмечает Максим Тельтевский. – Например, при продаже квартиры. Новые владельцы не всегда спешат сообщить о себе управляющим компаниям. А с 1 марта этого года Росреестр прекратил выдавать выписки с фамилией собственника, поэтому практически невозможно выяснить, кто на сегодняшний день владелец квартиры.

Гендиректор ассоциации рассказал, что есть судебная практика, когда управляющая компания может попасть в квартиру, чтобы проверить общедомовое имущество, провести ремонтные работы. А вот по допуску к осмотру жилого помещения судебных решений нет.

Между тем, у «Иркутскэнергосбыта» уже накоплен опыт по выявлению криптодельцов. Используются разные признаки – увеличенная температура в квартире (по данным тепловизора), шум, идущий из квартиры, постоянный высокий график энергопотребления, когда в течение суток мощность не меняется и т. д. Большое подспорье для энергетиков – это бдительность самих граждан, которые испытывают неудобства от такого соседства и наслышаны о возможных негативных последствиях от действий майнеров. Кроме того, сейчас жители понимают, что, если они не побеспокоятся и не сообщат о своих подозрениях, рано или поздно машинки для добычи криптовалют ударят по их карманам – все общедомовые затраты на обслуживание и коммунальные ресурсы, направляемые на содержание общего имущества, лягут на плечи собственников.

– Каждый день только в наш контакт-центр поступает от двух до пяти сообщений о незаконном майнинге, – рассказал Андрей Харитонов. – Единый справочный центр управляющих компаний тоже принимает обращения граждан. Мы договорились о сотрудничестве наших центров в этом направлении, чтобы координировать работу и быстрее реагировать на жалобы потребителей. Это будет взаимный обмен информацией, согласование рейдовой работы, а далее – совместная работа по выходу в судебные инстанции.