Большинство сибиряков не удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах

При этом лишь 34% участвуют в субботниках по благоустройству территорий, а потенциал развития городской инфраструктуры видят в более эффективной работе местных властей и дополнительном финансировании. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

51% опрошенных не удовлетворяет качество дорог и транспортных развязок в их городах (29% скорее не удовлетворяет, 22% - полностью не удовлетворяет. 49% опрошенных удовлетворены качеством дорог и транспортных развязок (из них 41% она скорее удовлетворяет, 8% - полностью удовлетворяет).

Качество уборки улиц устраивает 51% опрошенных (46% скорее удовлетворяет, 5% - полностью). Не удовлетворяет качество уборки улиц их городов 48% (из них 31% скорее не удовлетворяет, 17% - полностью).

Экологической обстановкой в своих городах удовлетворены 38% (из них 31% скорее, 7% - полностью). Не удовлетворены экологической обстановкой в своих населенных пунктах 62% (скорее нет - 34%, полностью – 28% – вдвое больше, чем по стране в целом).

Отвечая на открытый вопрос о том, что может способствовать развитию инфраструктуры вашего города (можно было давать более одного варианта ответа) сибиряки на первое место ставят более эффективную работу городских властей (58%). По мнению 40% сибиряков, развитию инфраструктуры может способствовать дополнительное финансирование.

Отвечая на открытый вопрос о формах личного участия в благоустройстве своего города (можно было давать более одного варианта ответа), 74% назвали регулярную своевременную оплату коммунальных услуг, вывоза мусора и благоустройства территории, 54% - оплату налогов, 1% - «другое». Никак не участвует в благоустройстве своих городов лишь 11%. Об участии в городских субботниках заявили 34% опрошенных.

* Опрос проведен 12-18 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.