Почти 50 школьников в Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Будущие студенты сдали ЕГЭ в Иркутской области – в настоящее время выявлено 47 работ, выполненных на 100 баллов, рассказали в региональном правительстве.

По сто баллов по физике получили три выпускника из школ Братска, Иркутска и Черемхово. По истории высший балл у двух одиннадцатиклассниц из Иркутска и Братска. Два стобалльных результата по обществознанию – у школьников из областного центра.

По итогам восьми экзаменов у выпускников Иркутской области около 3,2 тысячи результатов с высокими баллами – от 80 и выше.