Новости

Почти 50 школьников в Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Будущие студенты сдали ЕГЭ в Иркутской области – в настоящее время выявлено 47 работ, выполненных на 100 баллов, рассказали в региональном правительстве.

По сто баллов по физике получили три выпускника из школ Братска, Иркутска и Черемхово. По истории высший балл у двух одиннадцатиклассниц из Иркутска и Братска. Два стобалльных результата по обществознанию – у школьников из областного центра.

 По итогам восьми экзаменов у выпускников Иркутской области около 3,2 тысячи результатов с высокими баллами – от 80 и выше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес