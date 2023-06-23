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Новых владельцев уходящих иностранных компаний обяжут размещать на бирже 20% акций

Такое решение приняли комиссия и подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, рассказал «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

Инициативу о том, что российские компании при покупке активов уходящих иностранцев должны часть акций размещать на бирже, озвучила в середине мая на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов, пояснила она. И добавила, что этот вопрос обсуждается в рамках правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которая разрешает подобные сделки.

Как рассказал «Известиям» на ПМЭФ-2023 министр финансов Антон Силуанов, последнее решение (по состоянию на 16 июня), принятое на комиссии и подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, – российские инвесторы, которые покупают с дисконтом акции уходящей иностранной компании, должны будут в обязательном порядке 20% из них разместить на бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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