Агропроектирование стало доступно в маркетплейсе «Своё Фермерство»

Витрина цифровых сервисов на платформе Своё Фермерство в экосистеме Россельхозбанка пополнилась новым сервисом по оценке плодородия сельхозземель и агропроектированию от отечественного разработчика.

«Опыт аграриев подтверждает, что одни и те же культуры и применяемые агротехнологии на соседних полях могут давать разный эффект и урожайность. Кроме того, климатические изменения, происходящие в рамках одного региона, могут оказать значительное влияние на результаты сельскохозяйственной деятельности от года к году. Знания о том, какие именно факторы влияют на урожайность и как минимизировать возможные природные риски на конкретных сельхозземлях, помогают фермерам экономить время и вложения, а также увеличить эффективность производства», - говорит Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Такой сервис появился на платформе «Своё Фермерство» – специализированном сельскохозяйственном маркетплейсе. Экономический эффект для сельхозпроизводителя при оценке качества сельскохозяйственных земель и агропроектированию через сервис «Оценка плодородия и агропроектирование» достигается за счет того, что хозяйственная схема и уровень интенсификации агротехнологий выстраивается в соответствии с местными почвенными, ландшафтными и климатическими условиями. Прежде всего проводится комплексная агроэкологическая оценка с/х земель, основанная на спутниковой информации и анализе иных природных показателей, влияющих на урожайность конкретных полей: почвенные характеристики, особенности ландшафта, климатические показатели и их соответствие требованиям возделываемых в хозяйстве культур. После чего выстраивается хозяйственная схема, которая позволяет полностью использовать потенциал продуктивности данных полей.

Специалисты сервиса строят цифровые модели полей, проводят полевые исследования, формируют карты почвенных характеристик при помощи алгоритмов машинного обучения. На основе подробного и всестороннего анализа они дают практические рекомендации для эффективного землепользования: классифицируют земли по пригодности для выращивания целевых культур, оптимизируют севооборот с учетом почвенных и агроландшафтных характеристик полей, подбирают технологии, соответствующие локальным условиям и севооборотам, формируют схемы дифференцированного внесения удобрений и это далеко не исчерпывающий перечень возможностей по агропроектированию.

Сервис предоставляется на платной основе, а стоимость услуг зависит от специфики запроса и площади сельхозугодий, которую необходимо подвергнуть анализу. Провайдер сервиса - отечественная агротехкомпания «ЭКОмониторинг Агро» оказывает услуги агроконсалтинга и агропроектирования российским агропроизводителям. «В настоящее время мы реализуем комплексный проект по повышению плодородия и эффективности производства земель совместно с «Русагро». По итогам первого года внедрения проекта «Русагро» за счет дифференцированного внесения удобрений и полученной прибавки к урожайности на опытных полях достигнут рост прибыли в 29%», - сообщает Наталья Балова, генеральный директор ООО «ЭКОмониторинг Агро».

«Своё Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Сегодня на витрине цифровых сервисов платформы Своё Фермерство представлено более 50 решений, в том числе специализированные сервисы для животноводов, растениеводов и рыбоводов, а также унифицированные решения для любого направления агробизнеса.