II Межрегиональный шахматный турнир «Территория будущего» на призы ИНК стартовал в Иркутске

II Межрегиональный шахматный турнир на призы Иркутской нефтяной компании «Территория будущего» стартовал в Иркутске 24 июня 2023 г. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Республики Саха (Якутии).

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

На торжественном открытии присутствовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Антон Соколов, представители ИНК, Федерации шахмат Иркутской области, сильнейшие шахматисты региона, Красноярского края, Бурятии и Республики Саха (Якутии).

– Прекрасно, что турнир «Территория будущего» объединяет комплекс соревнований, направленных на развитие шахмат в Прибайкалье. Здесь запланирована и детская программа, включающая сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером. Для начинающих шахматистов – это неоценимый опыт и возможность для дальнейшего роста. Хочу поблагодарить руководство Иркутской нефтяной компании не только за организацию и проведение шахматного турнира, но и за помощь, которую ИНК постоянно оказывает Иркутской области в развитии физической культуры и спорта. Желаю спортсменам честной борьбы и заслуженных побед! – поприветствовал участников губернатор Игорь Кобзев.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

– Турнир «Территория будущего» напрямую связан с Усть-Кутом – нашей территорией присутствия. Компания развивается и растет, как и наши социальные инициативы. В Усть-Куте мы реализуем крупнейшие инвестиционные проекты и одновременно с развитием промышленности стараемся улучшить город, создать необходимые условия для того, чтобы приезжали высококлассные специалисты – в гости, работать и жить. Чтобы молодежь гордилась своим городом и хотела именно с Усть-Кутом связать свою дальнейшую жизнь и карьеру. С каждым годом увеличивается количество команд - мы охватываем большой пласт людей, интересующихся древней игрой и развитием Восточной Сибири. Надеюсь, наш турнир в будущем привлечет еще больше спортсменов из других регионов. Приветствую наших участников – молодежь и опытных шахматистов! И пусть победит сильнейший! – выступил с приветственной речью генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

В первый день соревнований прошел матч-турнир по шахматам между сборными командами четырех регионов. Золото завоевали спортсмены Красноярского края, хозяева турнира заняли второе место, серебро у Республики Саха (Якутия).

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Игры также транслировались на популярном в России шахматном YouTube-канале Crestbook шахматы. В ходе онлайн-трансляции разыграли экскурсионную поездку на Иркутский завод полимеров. Победителем, первым ответившим на вопросы квиза, стал житель Владимира.

Также соревнования состоялись на площадке Иркутского завода полимеров среди сотрудников компании и шахматистов Усть-Кутского района. В играх приняли участие и юные спортсмены.

25 июня в Иркутске состоится турнир между сборными командами ООО «ИНК», АО «СУЭК», ПАО Байкальский банк «Сбербанк», ПАО Мирнинский ГОК АК «Алроса» и сеанс одновременной игры для детей с международным гроссмейстером Дмитрием Хегаем. Завершающим этапом станет открытый турнир по блиц-шахматам в Иркутске.