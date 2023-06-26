«Незначительное снижение индексов и ослабление рубля», – аналитик о влиянии событий выходных на рынок акций

24 июня банки резко подняли курсы продажи валюты. Доллар можно было купить по курсу выше 90 рублей, евро – выше 100, пишут «Известия».

Однако уже в воскресенье, наутро после разрешения ситуации, стоимость западных валют стала падать. По состоянию на 13:30 25 июня в Сбербанке доллар продавали по 87,7 рубля, а покупали по 81,9, следует из сведений на сайте кредитной организации.

Финансовые организации не отмечали повышенного спроса на валютно-обменные операции в выходные, а также – на снятие наличных с карт. Об этом «Известиям» сообщили в «Сбере», ВТБ, ПСБ, крымском РНКБ, «Зените», Почта Банке и ОТП Банке.

– Эмоциональные решения зачастую не являются оптимальными при управлении личными сбережениями, – отметили в ОТП Банке. – Мы рекомендуем клиентам ориентироваться на официальную информацию и исходить из своих ближайших потребностей при совершении финансовых операций.