Хенд-мейд в массы: в Иркутске создали первый онлайн-каталог товаров местных мастеров и ремесленников

25 июня при поддержке Центра оказания услуг «Мой бизнес» завершился форум мастеров и ремесленников Иркутской области. Итогом серии мероприятий стало создание первого и единственного онлайн-каталога товаров, сделанных талантливыми мастерами со всей области.

На форуме организаторы и эксперты Центра «Мой бизнес» познакомили начинающих и профессиональных мастеров с современными стратегиями продаж, актуальными мерами поддержки всей ремесленной отрасли и прочитали цикл лекций о грантовых программах, позиционировании своего продукта и запросах регионального рынка. Главным результатом форума стал онлайн-каталог товаров с работами ремесленников со всей Иркутской области.

В него включены более ста мастеров и около трехсот товаров, сделанных талантливыми земляками. На данный момент в онлайн-каталоге товары делятся по трем направлениям: «Корпоративный сувенир» (для коллег и руководства), «Туристический сувенир» (на память из Иркутской области) и «Сувенир на каждый день» (предметы для украшения домашнего интерьера). Кроме того, все участники форума теперь имеют страницы в онлайн-каталоге – таким образом посетитель сайта может посмотреть все актуальные товары продавца, прочитать описание и состав каждой позиции, а также заказать его или связаться с мастером напрямую без комиссий платформы.

Украшения, декоративные предметы, игрушки и аксессуары – это не только уникальные подарки, сделанные ремесленниками, но и колоссальная поддержка иркутских мастеров.

Диляра Окладникова, руководитель Центра «Мой Бизнес»:

– Мы живем в популярном месте для туристов со всего мира. Предприниматели сферы гостеприимства часто говорили, что на их турбазы или в кафе нужны поставки качественных, красивых сувениров. Туристы приезжают на Байкал – озеро, где чистейшая вода, поэтому эко-подход здесь не должен быть просто модным словосочетанием. Должна быть востребована не низкопробная массовая сувенирка, а товары, сделанные с любовью руками местных мастеров. Эти сувениры уникальны, неповторимы, сделаны из натуральных материалов и прослужат века. Сейчас в каталоге сто мастеров, но уже к следующему году мы хотим увеличить этот показатель втрое.



Галина Откидач, мастер "Иркутского Арбата", член союза мастеров " Оникс":

– Для человека, рожденного в Советском союзе и проработавшего до пенсии в школе, стать предпринимателем и платить налоги – очень нелегко. С недоверием и неопытностью помогли справиться в Центре «Мой бизнес». На первом Форуме, который проходил в прошлом году, я впервые в жизни зарегистрировалась в качестве самозанятого. Оказалось, что все не так уж и сложно и даже приятно, что ты можешь «оформить» свое хобби и подрабатывать на любимом деле. Нам приятна такая поддержка, к тому же онлайн-каталога очень не хватало! Мастеров и ремесленников много, но у нас нет денег, чтобы создавать свои сайты, заниматься продвижением, иметь в штате маркетолога. Теперь же мы будем давать ссылку на каталог, а покупатель выберет изделие, которое запало ему в душу. Было бы здорово, если бы этот каталог оказался у всех, кто заказывает корпоративные подарки для своих сотрудников и ищет сувенир, отличающийся от китайской продукции. Ведь наши сувениры сделаны вручную и с любовью. Они наверняка понравятся больше, чем типичный ежедневник или безликая флешка. Сувениры наших мастеров дарят неповторимые эмоции и добавляют уют в дом...

Онлайн-каталог товаров мастеров и ремесленников Иркутской области доступен по ссылке: https://handmade38.ru/

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