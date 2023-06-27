Три нелегальные майнинг-фермы в Иркутском районе потребляли электроэнергию сопоставимую с сотней домов

Специалисты Иркутской электросетевой компании во время рейдов обнаружили три «серые» майнинговые фермы в Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района. Две из них размещались на территории ТСН «Русь», еще одна – в Хомутово. Причиной проверки стали участившиеся аварийные отключения и жалобы местных жителей.

В первом случае майнинг-ферма располагалась за высоким забором в нежилом строении на территории ТСН.

Внимание специалистов привлек шум от работы машинок для майнинга, кроме того, в здании были установлены специальные промышленные вентиляторы. Нелегальная криптоферма работала круглосуточно с максимальным потреблением электроэнергии, что негативно отражалось на качестве электроснабжения других дачников. По оценкам специалистов, потребление фермы в месяц составляло около 10 тысяч киловатт-часов, это примерно в два раза больше, чем обычный загородный дом. Криптодобытчика отключили от сети за нарушение характеристик технологического присоединения: вместо земельного участка, как указано в документах, он подключил майнинг-ферму.

Еще одну ферму в этом товариществе обнаружили в административном здании. Ее потребление могло составлять до 500 тысяч киловатт-часов в месяц, столько же электроэнергии используют около 100 частных жилых домов. Нелегального криптобизнесмена также отключили от электроснабжения за нарушение характеристик подключения. Всего же от работы ферм в общей сложности пострадали около 1,5 тысячи потребителей в ТСН «Русь».

Нелегальная криптоферма в Хомутово стала причиной аварийного отключения электроснабжения у жителей нескольких улиц.

Круглосуточная работа мощных машинок привела к перегрузу на трансформаторной подстанции, в итоге света не было несколько часов, пока специалисты проводили ремонт. Чтобы ситуация не повторилась, криптодобытчика отключили от электроснабжения за нарушение характеристик подключения. Специалисты подчеркивают, что оборудование для добычи криптовалюты работает круглосуточно и оказывает промышленную нагрузку на бытовые сети, которые проектируются под другой характер потребления - с пиками утром и вечером.

Сообщить о случаях нелегального майнинга или воровства электроэнегии можно по телефону 8 (3952) 792-480, 8 (3952) 797-537, 8-800-100-9-777 или 8 (3952) 790-777 (если ваш номер телефона зарегистрирован за пределами Иркутской области), на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru, а также в группах компании в социальных сетях «Свет38».