Реалист Банк запускает платежи в гонконгских долларах

Теперь клиенты получили возможность проводить платежи без ограничений по сумме перевода. Стоимость открытия валютного счета составит 0 рублей, комиссия за валютный перевод в гонконгских долларах - 0,1% от суммы (мин. 250 HKD). Переводы в гонконгских долларах доступны во все банки Китая. Также клиенты банка могут осуществить переводы в ряде валют в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Меланезии.

Открыть счет могут как юридические, так и физические лица. При наличии биометрических данных сделать это можно удаленно, что особенно удобно для тех, кто проживает за границей. Курс конвертации один из самых выгодных на рынке.

Реалист банк активно развивает сотрудничество с международными банками и открыл уже более 10 корреспондентских счетов в китайских юанях, армянских драмах, грузинских лари и других валютах.