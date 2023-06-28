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Иркутской области дадут 50 млн рублей на ликвидацию свалок на Байкале

Иркутская область получит софинансирование из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории – соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Его главная цель – улучшение экологического состояния озера Байкал, в том числе снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому загрязнению», – прокомментировала министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова.

С помощью федеральных средств в Иркутской области будет ликвидировано семь свалок общей площадью более 28 тыс. квадратных метров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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