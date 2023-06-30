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Пять деревень остались без автомобильного сообщения в Иркутской области из-за паводка

Дороги Казачинское – Мартынова и Улькан – Тарасово затопило в Иркутской области, в результате чего без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Речь о деревнях Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта, Тарасово. Сообщение с территориями осуществляется посредством водного транспорта местного населения. Запас продовольствия и медикаментов у людей имеется.

По данным регионального правительства, на территориях есть повреждение линии электропередачи – последствия стихии устраняются.

Напомним, в настоящее время подтоплено около 80 приусадебных участков, до домов вода пока не добралась.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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