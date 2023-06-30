РУСАЛ зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов

РУСАЛ поменял юрисдикцию холдинговой компании для своих зарубежных активов с Кипра на Катар, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как следует из карточки компании на странице Катарского финансового центра (Qatar Financial Centre, QFC), уставный капитал компании составляет $4 млрд. Авторизованный уставный капитал — максимальное количество акций, которое компания может выпустить согласно уставу — зафиксирован на уровне $10 млрд.

Возглавляет компанию Владимир Рунов, работавший директором департамента налоговой политики РУСАЛа. Директором является Роман Хаев, входящий в список аффилированных лиц компании.



Упоминание об AL Plus Holdings LLC впервые появилось в списке аффилированных лиц РУСАЛа за второе полугодие 2022 г.



Название AL+ должно было стать брендом самого РУСАЛа после анонсированного в мае 2021 г. выделения в новую компанию производственных активов с более высоким углеродным следом. РУСАЛ пояснял, что «новое название лучше отражает достижения, цели и ценности компании, и такой шаг отвечает стратегическим интересам всех акционеров». Сделка, смысл которой был в раскрытии «зеленой» составляющей бизнеса, пока не состоялась, а перемену названия РУСАЛа заблокировал «Суал Партнерс».Катарский AL Plus не имеет отношения к spin off низкоуглеродных активов, сообщили Интерфаксу два собеседника, знакомых с процессом. Целью создания этой компании является перевод зарубежных активов РУСАЛа из Кипра в юрисдикцию Катара, пояснил один из источников.