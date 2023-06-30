Более 12 млн рублей составил экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» для иркутского производителя сотового поликарбоната

Итоги первого этапа участия ООО «Байкал Полимер» в нацпроекте «Производительность труда» подвели в Иркутске. Он помог сэкономить предприятию свыше 12 миллионов рублей. Высвободившиеся средства компания направит на модернизацию оборудования в межсезонье и обучение персонала.

ООО «Байкал Полимер» входит в число лидеров Восточной Сибири по производству полимерных экструзионных листов. Компания основана в 2009 году и за годы работы стала лидером рынка региона по выпуску и продаже листов сотового поликарбоната.

— Сотовый поликарбонат используется повсеместно как частными лицами, так и предприятиями – для создания теплиц, защитных ограждений, покрытия автостоянок или детских площадок. Благодаря проведённой совместно с командой предприятия работе, внедрению технологий бережливого производства завод сможет выпускать большие объёмы продукции в более краткие сроки, а значит, удовлетворить растущий спрос потребителей на эту продукцию, — подчёркивает эксперт Федерального центра компетенций Данис Муратшин.

За полгода работы с командой завода специалисты ФЦК выявили 73 «узких места», которые были причиной недостаточной производительности труда. 71 из них уже оптимизированы. Благодаря этому время производственного процесса уменьшилось на 20%, объём незавершённого производства снизился на 21%. Этого удалось добиться благодаря разработке стандартов, описанию критериев качества с визуализацией брака, внедрению системы «Андон»* для контроля работы оборудования и оперативного решения проблем.

— Повышение производительности труда мы считаем в процентах, но для предприятия основной результат – это, конечно, деньги. Снижение издержек и высвобождение дополнительных средств помогает участникам нацпроекта направить их на модернизацию производства, улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции и, в конечном итоге, способствует тому, что большее количество покупателей могут приобрести качественную продукцию, произведенную в нашем регионе, — отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Напомним, Иркутская область с 2020 года включена в перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда». Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже чем на 5% в год.

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* Система «Андон» – это визуальный способ уведомить персонал о возникшей в том или ином месте проблеме. Главная задача – добиться улучшения качества на производственном участке.