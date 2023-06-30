Оспорить «серым» майнерам решения судов практически никогда не удаётся

«Иркутскэнергосбыт» направил в отношении добытчиков криптовалюты 1398 судебных исков. Из них 821 «серые» майнеры уже проиграли. Почти все они подают на пересмотр дел. Однако, оспорить редко кому удаётся, суды высших инстанций оставляют заключения без изменений. В 81 случае предприимчивые граждане не стали ждать итогового постановления и оплатили перерасчет за электроэнергию. Такую статистику приводят в пресс-службе компании.

К «серым» майнерам относятся предприниматели, которые занимаются добычей криптовалюты в неприспособленных для этого помещениях: квартирах, жилых домах, гаражах. Был случай, когда человек поставил оборудование в будку для собаки.

Уже на суде они пытаются объяснить, что оборудование используется в личных целях, а не для получения прибыли. Из самых распространённых оправданий: создание пруда, в который необходима дистиллированная вода, сушка подвала, подогрев воды для бассейна, работа строительного оборудования при ремонте дома, обогрев помещений для скота, выращивание микрозелени.

Энергетики в судах отстаивают свою позицию и доказывают, что электроэнергия, которая используется майнерами не предназначена для коммунально-бытовых нужд, а значит платить необходимо по коммерческому тарифу. Он в три раза выше льготного (0,9 руб./кВтч. для сельских территорий), что уменьшает прибыль.

Энергетики судятся с «серыми» майнерами уже 5 лет. По вступившим в силу решениям предприниматели должны вернуть в энергосистему Иркутской области более 340 млн рублей.