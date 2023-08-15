Говорить на одном языке. Как ИНК формирует единое понимание корпоративных практик

В прошлом году Иркутская нефтяная компания приняла на работу более двух тысяч сотрудников, в том числе на руководящие должности. Чтобы сформировать единое понимание корпоративных практик, в компании разработали программу обучения руководителей. Почему акцент сделан именно на управленческом звене, рассказала Марина Мелякина, руководитель группы по организации процесса развития и обучения персонала ИНК.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

По словам Марины, новые сотрудники часто приходят в компанию со своим бэкграундом – это люди из разных регионов, работавшие в различных корпорациях, со сложившимся отношением к корпоративной культуре, устоявшимися ценностями.

– Порой получается так, что мы говорим об одном и том же, но не понимаем друг друга, потому что общаемся на разных языках. В то же время личность руководителя, взаимоотношения с ним – один из ключевых факторов, влияющих на решение сотрудников остаться или покинуть компанию. Поэтому мы сделали акцент на обучении именно руководителей. Хотя правильнее будет сказать – на развитии, потому что знания, как говорят исследования, – лишь одна из составляющих общей компетентности. Наша программа нацелена на развитие как личностных качеств, так и деловых, управленческих навыков, в том числе организационных компетенций.

Программа состоит из нескольких модулей, каждый из которых включает определенные навыки – от базовых до продвинутых и ориентирован на разную аудиторию. Базовый проходят все управленцы и сотрудники из числа кадрового резерва, в том числе в дочерних обществах. В него включены навыки оперативного управления, которыми в равной степени должны владеть все руководители вне зависимости от уровня – от руководителя группы до замгенерального директора. Более продвинутые модули – для управленцев среднего и высшего звена. Однако это не значит, что они закрыты для всех остальных, скорее, необязательны.

– В ближайшее время мы сравним результаты этого года и прошлого, чтобы понять, насколько велики изменения, – поделилась Марина Мелякина. – Но мы уже получаем обратную связь от коллег: нас просят распространить эту практику на весь коллектив, чтобы не только руководители, но и остальные сотрудники разговаривали на одном языке, лучше понимали друг друга и цели компании.

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