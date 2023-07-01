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Огонь уничтожил склад в Иркутске: в нем было майнинговое оборудование

Пожар охватил и уничтожил склад с майнинговым оборудованием в Иркутске – инцидент случился накануне на улице Освобождения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

В ведомство поступило сообщение о пожаре на объекте: на момент прибытия первого подразделения кровля склада была полностью в огне, существовала угроза распространения на соседние строения.

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При проведении разведки пожарными внутри здания были обнаружены и эвакуированы пять газовых баллонов – из-за того, что горящая проводка создала задымление, делать это пришлось практически ползком.

На стеллажах было расположено большое количество машинок для добычи криптовалюты. Из-за работы вентиляции, предназначенной для охлаждения майнингового оборудования, произошло быстрое распространение пламени по всей площади кровли здания.

На ликвидацию открытого горения трем пожарным расчетам потребовалось менее часа. В результате случившегося была уничтожена вся кровля, повреждено оборудование внутри помещения. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Установлено, что, предварительно, к возгоранию привела перегрузка сети, работающей в аварийном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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