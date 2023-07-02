Массовая авария с участием электросамоката случилась в Иркутске

ДТП произошло накануне в темное время суток в Иркутске с участием сразу трех транспортных средств, рассказали в региональной полиции.
Инцидент зафиксировали около 23:30 на улице Ушаковской. Предварительно установлено, что 39-летний иркутянин, управлявший самокатом Yokamura Raptor, не справился с управлением и упал с него.
После – следующий по этой же проезжей части автомобиль Honda, которым управлял 51-летнего мужчина, переехал лежащего мужчину и самокат: в это время двухколесное транспортное средство отлетело в машину Subaru Impreza, двигавшуюся во встречном направлении, и повредило ее.
Электросамокатчик погиб на месте происшествия. Остальные участники инцидента не пострадали.
Проведена процедура медосвидетельствования – она показала, что водитель Honda был пьян.
Правоохранители организовали проверку, устанавливаются все детали и обстоятельства аварии.