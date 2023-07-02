Землетрясение в Бурятии почувствовали почти в 20 населенных пунктах

Сейсмособытие произошло сегодня в 10:28 по местному времени в Муйском районе Республики Бурятия – его почувствовали почти в 20 населенных пунктах региона, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Самые сильные толчки в 5-6 баллов ощущались в поселке Северомуйск Муйского района, в 5 баллов – в поселке Янчукан Северо-Байкальского района, в 4-5 баллов – в поселке Уакит Баунтовского эвенкийского районо, в 3 балла – в поселке Таксимо Муйского района, поселках Уоян, Новый Уоян, Кумора Северо-Байкальского района, поселке Иракинда Муйского района.

На остальных территориях, в числе которых поселки Усть-Муя, Маловский, Варваринский, Кичера, села Верхняя Заимка, Багдарин, улусы Алла, Улюнхан, были толчки менее 2 баллов.

Напомним, это сейсмособытие ощутили также в Иркутской области, где были подземные удары в 2 балла, а также в двух населенных пунктах Читинской области – селе Неляты и поселке Куанда, мощность землетрясения здесь составила 2-3 балла.