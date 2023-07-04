Россельхозбанк поздравил жителей Приангарья c национальным праздником Сур-Харбан

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова поздравила всех участников национального праздника Сур-Харбан.

Фото: Очиров Евгений

В селе Баяндай состоялся национальный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2023», один из национальных праздников бурятского народа, где лучшие спортсмены продемонстрировали своё мастерство в стрельбе из лука, конных скачках, беге и бурятской борьбе. В состязаниях приняли участие 800 спортсменов со всего региона.

По традиции, Сур-Харбан проводят, когда заканчивается посевная. Корни его уходят в глубокую старину, когда поводом для состязаний были чествования духов. Позже праздник стал своеобразным военным смотром, на котором отбирали воинов. Сур-Харбан не только дарит радость и праздничное настроение, но и даёт возможность показать свои таланты в спорте. Почти 400 человек приняли участие в театрализованном открытии Сур-Харбана в Баяндае. На площадке, где проводилось открытие, установили юрты, 13 сэргэ на сцене (деревянные коновязи), символизирующие хатов-небожителей. Основной темой праздника стал патриотизм и защита родины. Также в театрализованном действе отразили тему Года педагога и наставника, исторические особенности празднования Сур-Харбана.

Официальная часть мероприятия началась с построения команд, поздравлений главы района и приглашенных гостей торжества.

«На празднике мы чествуем педагогов и наставников – в учебе, работе, жизни. Но Сур-Харбан сегодня мы посвящаем и нашим землякам – парням-воинам. И пусть всегда наш праздник будет символом уважения к традициям нашего народа, старшему поколению, любви к родине», - подчеркнул руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Фото: Очиров Евгений

Спортивные игры, танец ёхор, театрализованные постановки, выступления фольклорных коллективов – так отметили Сур-Харбан в Иркутской области. С 2019 года команды-победители получают в подарок войлочную юрту. В этом году такую юрту подарили принимающей стороне – администрации Баяндаевского района, чья команда спортсменов футбольной команды вышла на поле в новой, удобной форме. Такой подарок команде Баяндаевского района преподнес Иркутский региональный филиал Россельхозбанка.

«Вы издревле поддерживаете всю красоту старинных традиций – здесь есть соревновательный дух и спортивные достижения, любовь к своим корням и уважение к старшему поколению. Это историческая память, которую вы бережно храните, и определенная философия, сложившаяся с давних пор, которая выражается именно в праздничном - светлом и ярком проявлении. Наш банк, помимо финансовой деятельности, ведет достаточно большую социальную работу. Мы выступаем за здоровый образ жизни и поддерживаем спортивные мероприятия в регионе. В этот праздник нам хотелось отметить футбольную команду Баяндаевского района и подарить ребятам спортивную форму. Надеюсь, в новой форме вас ждут удача и победы на футбольном поле. Пусть священный праздник даст возможность каждому герою показать свой талант и получить признание земляков», - поздравила всех участников соревнований директор Иркутского РСХБ Наталья Баркова.

Традиционно в программе мероприятия состоялись спортивные состязания и культурная программа. Соревнования по волейболу, бурятской национальной борьбе, стрельбе из лука, гиревому спорту, настольному теннису, шашкам, шахматам и шагай наадан. В культурной части программы состоялся районный фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Свадебная обрядность бурят Прибайкалья».

Фото: Очиров Евгений

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов поздравил земляков с самым важным и искренним праздником, отметив, насколько эта традиция важна для общности и объединения.

«Рад приветствовать всех на этом замечательном празднике от имени главы региона Игоря Ивановича Кобзева. Сур-Харбан – действительно явление в жизни Иркутской области, пример сплоченности и единства жителей Усть-Ордынского Бурятского округа. Мы все знаем, как с началом специальной военной операции весь округ поддержал наших ребят, выполняющих боевые задачи на передовой. Спасибо вам большое! Усть-Ордынский бурятский округ славится своими спортсменами. Большое количество жителей округа побеждали на региональных, федеральных и международных соревнованиях. Сегодня эстафету подхватывают молодые спортсмены. В этом году областной Сур-Харбан принимает гостеприимный Баяндаевский район. Уверен, что праздник пройдет на высоком уровне», - отметил представитель исполнительной власти Иркутской области.

Праздник собрал на одной площадке самых сильных и уверенных в своих победах спортсменов, почетных граждан района, именитых тренеров и общественных деятелей. В течении трех дней проходили конкурсы, состязания и народные гуляния.