30% от месячной нормы осадков выпало в Иркутской области: когда закончатся дожди

Синоптики сообщили, что 30% от месячной нормы осадков выпало за последние сутки в горах Южного Прибайкалья в Иркутской области. О том, когда непогода прекратится, рассказали в региональном гидрометцентре.

Дожди будут идти на юге области по меньшей мере два дня. Из-за ненастья в ряде муниципалитетов колеблются уровни рек, однако критических отметок они пока не достигли. При этом неблагоприятное развитие событий возможно.

Из-за вероятного паводка Иркутский, Шелеховский, Нижнеудинский, Тулунский, Слюдянский и другие спасательные объединения переведены в режим повышенной готовности. На некоторых территориях специалисты уже трудятся в превентивных целях.

Улучшение картины за окнами, предварительно, ожидается в пятницу: в этот день в Приангарье может вновь выглянуть солнце.