Огонь уничтожил магазин в поселке Железнодорожный Иркутской области

Сегодня вечером в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области вспыхнул пожар – пламя охватило магазин, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Огонь был обнаружен на крыше деревянного здания – на тушение потребовался час. В 17:55 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

По словам очевидцев, ранее в населенном пункте отключили электричество, а после включения из-под кровли магазина появился огонь. Сильный ветер мгновенно разнес его по всей территории строения. Точная причина инцидента устанавливается.