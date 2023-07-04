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Огонь уничтожил магазин в поселке Железнодорожный Иркутской области

Сегодня вечером в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области вспыхнул пожар – пламя охватило магазин, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Огонь был обнаружен на крыше деревянного здания – на тушение потребовался час. В 17:55 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

По словам очевидцев, ранее в населенном пункте отключили электричество, а после включения из-под кровли магазина появился огонь. Сильный ветер мгновенно разнес его по всей территории строения. Точная причина инцидента устанавливается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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