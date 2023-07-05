Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области

В связи с ухудшением погодных условий в западных, южных и верхнеленских районах Иркутской области в регионе вводится режим повышенной готовности с 5 по 7 июля 2023 года. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен первый заместитель губернатора Роман Колесов.

По информации Иркутского УГМС, 5 – 6 июля местами в западных, южных, верхнеленских районах Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, по области грозы, град, порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.

5 июля на реках Снежная, Хара-Мурин, в верховьях рек Уда, Белая отмечается повышение уровня воды на 90 – 130 сантиметров, в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Бирюса, малых реках Южного Прибайкалья – повышение уровня воды на 30 – 90 сантиметров. На реке Витим отмечается понижение уровня воды на 10 – 30 сантиметров, на реке Лене на участке Киренск – Змеиново – Петропавловский, на реке Киренге в районе населенного пункта Шорохово – понижение уровня воды на 30 – 80 сантиметров. Отметки уровней воды ниже критических.

6–7 июля на реках Белая, Ока, Ия ожидается повышение уровня воды на 100 – 190 сантиметров, на малых реках Южного Прибайкалья, реках Иркут, Китой, Уда, Бирюса – повышение уровня воды на 50 – 100 сантиметров. На реках Лена, Киренга и Витим продолжится понижение уровня воды на 30 – 70 сантиметров, на остальных реках Ленского бассейна – колебание уровня воды в пределах 5 – 20 сантиметров.