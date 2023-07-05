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Тело туриста нашли в реке в Слюдянском районе Иркутской области

Мужчину с рюкзаком, плывущего по реке Слюдянке в Иркутской области без признаков жизни, обнаружили очевидцы – он оказался мертвым, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Тело на берег достали спасатели и передали правоохранителям. Предварительно установлено, что мужчина переходил реку по деревянному мосту, поскользнулся и упал в воду с сильным течением. Она унесла человека на 2 км от места падения. Проводится расследование.

Жителям и гостям Приангарья в настоящее время рекомендуют воздержаться от походов в Слюдянском районе из-за неблагоприятных погодных условий. По той же причины не стоит отправляться и в горы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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