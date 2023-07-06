Девять российских регионов не смогли снизить уровень бедности в 2022 году

Передают «Известия» заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», – сказала она в ходе 548-го заседания Совета Федерации.

Помимо Хакасии, Голикова упомянула Ингушетию, Адыгею, Карачаево-Черкесскую Республику, Калмыкию, Республику Северная Осетия – Алания, Коми, Оренбургскую область и Ненецкий автономный округ.