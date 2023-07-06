Суд запретил работать братской шаурменной, где случилось массовое отравление

Массовое отравление шаурмой произошло в кафе быстрого питания в городе Братске Иркутской области в июне – в настоящее принято решение о закрытии заведения, рассказали в региональной прокуратуре.

Деятельность организации «Шаурмы хочу» на улице Кирова запрещена временно до устранения нарушений. Прежде здесь обнаружили ошибки в технологии приготовления блюд, кроме того, продукты тут хранились неверно, а работники учреждения не соблюдали правила личной гигиены.

Напомним, было зафиксировано свыше 100 отравившихся граждан, которые покупали еду в этой закусочной: примерно половине из них потребовалась госпитализация. Известно, что у людей выявили сальмонеллез, которым были заражены продукты. Владелец кафе в настоящее время находится под домашним арестом.