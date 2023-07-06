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Людей начали эвакуировать в Ангарском округе из-за паводков

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Уровень воды в реке Китой повысился до критических отметок.

«Сегодня состоялось заседании комиссии по ЧС. Принято решение о введении режима повышенной готовности. На территории округа организованы мероприятия по заблаговременной эвакуации жителей Ясной поляны. Там работают две оперативные группы. Некоторые жители пока отказываются покидать участки. Эвакуация проводится автобусами Автоколонны-1948 и другой специальной техникой», – пишет в Telegram-канале мэр Ангарского округа Сергей Петров.

В садоводствах, которые расположены в пойме Китоя, патрулирование проводят сотрудники ГИБДД и противопожарной службы.

При необходимости обращайтесь в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 088 или 112.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Людей начали эвакуировать в Ангарском округе из-за паводков
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