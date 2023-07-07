Названа причина паводков в Иркутской области

Мнением поделилась заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева.

«Изучая причины последнего, тулунского наводнения 2019 года, и сравнивая его с другими наводнениями, могу сказать, что такие события возникают при уникальном сочетании нескольких факторов, которые накладываются друг на друга», – говорит эксперт.

Предпосылку нынешних событий можно найти в апреле 2023 года, когда в атмосфере над территорией Сибири вновь усилились зимние типы процессов, которые спровоцировал холодный высотный циклон над Таймыром.

В начале июля вторжения арктического холода были настолько активны, что достигли широт субтропиков (32-35ºс.ш.), в результате чего возник мощный монгольский циклон, который простирается до высот 10-12 км.

«Когда закончатся июльские осадки? К сожалению, после короткой передышки на выходные, к нам вновь могут вернуться осадки уже с новым циклоном», – заключает она.