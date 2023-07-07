«Стратегия – 2035. Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири»

Волонтеры шелеховской промплощадки РУСАЛа приняли участие в форуме в Красноярске.

В составе делегации из Шелехова сотрудники ИркАЗа, ИСО и «РУСАЛ медицинского центра». Два насыщенных дня шелеховчане провели вместе с корпоративными волонтерами РУСАЛа и Эн+ из 13 городов страны. Принимали участие в дискуссиях, лекциях, круглых столах.

Мария Отченаш, руководитель программ БО Фонд ЦСП:

– Программа форума включала образовательный блок для корпоративных волонтеров, а также награждение команд проекта «Альтернативное будущее». Очень рада, что среди награждаемых и волонтеры шелеховской промплощадки РУСАЛа. Отмечу, что участники привезли в Шелехов новые знания, знакомства и большое желание продолжать помогать и творить добро.