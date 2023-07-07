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Режим повышенной готовности продлили в Иркутской области из-за паводка

Решение продлить режим повышенной готовности приняли в Иркутской области из-за паводка – меры будут действовать до 12 июля, рассказали в региональном правительстве.

«В целом в большинстве муниципалитетов вода идет на спад. Лишь местами синоптики отмечают повышение уровней. Вечером в Иркутске вышла из берегов Ушаковка. В местности Падь Грязнуха были подтоплены участки. В городе введен повышенной готовности. С помощью мешков с отсевом воде перегораживают путь к домам», – пояснил глава региона Игорь Кобзев.

К подтоплениям в Приангарье привели затяжные дожди – известно, что непогода вновь вернется в регион 9 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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