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Поток воды унес легковой автомобиль с человеком в Слюдянке

Легковой автомобиль с человеком внутри унесло потоком реки Слюдянки в Иркутской области – на помощь человеку отправились спасатели, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Известно, что мужчина собирался пересечь бурную речку на автомобиле, но сделать это не удалось: транспорт смыло. Попавшего в неприятность человека обнаружил сотрудники МЧС, которые помогали очищавшим берег волонтерам.

По суше огнеборцы поспешили за машиной. Проплыв около 250 метров, автомобиль уткнулся в камни и остановился. Течение было настолько сильным, что водителя отговорили выбираться самостоятельно. Пожарные, обвязавшись веревками, прошли к пострадавшему и переправили его на берег.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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