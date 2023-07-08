Свыше 300 участков затопило в Иркутской области в результате паводка

Непростая гидрологическая обстановка наблюдается в Иркутской области – в регионе подтопило 350 придомовых территорий, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Паводок затронул 10 населенных пунктов и девять садоводств. Спасатели отстаивают от стихии жилые здания. Ситуация с подтоплением может ухудшиться, поскольку 9 июля в Приангарье прогнозируются ливни.

За последнее время значительно вырос уровень воды в реке Ия в районе Тулуна – сразу на 10 сантиметров, еще на 2 см поднялись ресурсы Иркута около Баклашей. На остальных территориях фиксируется снижение показателей.