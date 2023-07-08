Режим ЧС ввели в Тулуне из-за паводка

Ситуация с паводком в районе города Тулуна Иркутской области продолжает ухудшаться – на территории ввели режим ЧС из-за повышения воды в реке Ия, рассказали в региональном правительстве.

Мониторинг ситуации на пострадавших от ливней территориях ведется постоянно. На большинстве из них наблюдается интенсивный спад уровня воды в реках, начаты восстановительные работы.

Однако на особом контроле остается ситуация в городе Тулуне – в верховьях рек уровень снижается, но в городе синоптики прогнозируют повышение. В режиме повышенной готовности находятся все реагирующие службы

Режим ЧС введен также ряде округов Иркутска: спасатели продолжают работать на улице Вилюйская. В СНТ «Кооператор» задействована спецтехника. Для защиты участков от подтопления отсыпали земляной вал.