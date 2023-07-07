РСХБ на Финансовом конгрессе: для поколения будущих клиентов банковские продукты придется максимально упрощать

Такое заявление сделал Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин на полях Финансового конгресса Банка России, который проходит 6-7 июля в здании Новой сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Банк России возобновил проведение ежегодного Финансового конгресса. В этом году ключевой темой стала структурная перестройка экономики и финансовых рынков. На площадке Новой сцены Мариинского театра Санкт-Петербурга руководители крупнейших игроков российского рынка, представители ЦБ, а также финансовых структур-партнеров России обсудили актуальные вопросы финансового сектора, в числе которых адаптация и рост в динамично меняющихся условиях.

Программа первого дня конгресса включала в себя сессию «Российский банковский сектор: взгляд в будущее», на которой свое видение банковской системы будущего представил Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин. Также в дискуссии приняли участие представители Банка России, банков Открытие, Росбанк, Совкомбанк и консалтинговой компании «Яков и партнеры». На сессии обсудили изменение структуры банков будущего, инвестиционную привлекательность финансовых институтов, государственное участие в банковской деятельности, маржинальность отрасли и др.

По словам Кирилла Лёвина, принадлежность к государству не дает преференций финансовым организациям, но накладывает ряд дополнительных обязательств и ограничений. «Дело не в статусе, а в накопленных ресурсах. Капитал, люди, технологии — это является главным в работе банка, а не собственник», — отметил Кирилл Лёвин.

Отдельное внимание на сессии уделили релокантам и привлечению акционерного капитала в банковский сектор. Первый зампред РСХБ отметил изменения в сегменте private banking в текущих условиях, обозначив смещение ключевой роли для банков с получения прибыли на доступ к другим, стратегическим активам, позволяющим финансовой организации диверсифицировать бизнес-портфель.

«Двигатель прогресса — конкуренция. Мы все заинтересованы в приходе новых игроков. Нам интересно работать не в болоте, а на конкурентом рынке. Банкам нужно смотреть на нужды будущих клиентов, которые сейчас являются школьниками. Они совершенно другие. Все сложные банковские продукты придется упрощать, — добавил Кирилл Лёвин. — Самая темная ночь — перед рассветом. Нужно понять, когда это самое темное время, и начать вкладываться в банки и в финтех, который капитализируется на коротком спринте, идея интересная и актуальная».

В своем выступлении Первый зампред Россельхозбанка рассказал, что при подготовке к докладу на сессии спикеры банка при помощи ChatGPT сформировали тематику направлений, определяющих работу банков будущего, среди них:

универсальность с расширенными пакетами услуг;

специализированность и ориентирование на конкретные ниши;

применение прорывных финансовых технологий;

сотрудничество и партнерство;

регулирование банковской деятельности.

«Несмотря на то, что РСХБ – банк для людей, но все же было интересно узнать мнение искусственного интеллекта относительно банка будущего. И мы во многом с ним согласны. При существующей регуляторике в лидерах по-прежнему останутся универсальные банки. При этом на финансовом рынке будут появляться новые звезды, которые дальше будут развиваться посредством диверсификации и трансформации в универсальность или будут поглощены универсальным игроком», — заключил Кирилл Лёвин.