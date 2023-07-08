День поля: Борис Листов представил Дмитрию Патрушеву и Рустаму Минниханову Центр деловой активности

На выставке «Всероссийский день поля 2023» Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов представил Министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву и Раису (Главе) Республики Татарстан Рустаму Минниханову новый формат офиса – многофункциональный Центр деловой активности. Планируется, что первый такой Центр в регионе откроется в ближайшее время.

«В Татарстане мы работаем уже 16 лет. За это время Россельхозбанк вложил в экономику Республики 278 млрд рублей, в том числе 237 млрд рублей в его АПК. Из выделенных сельскому хозяйству средств 117 млрд рублей пошли в растениеводство. За этими показателями стоят и 180 инвестиционных проектов, которые мы реализовали на территории региона», – сказал Борис Листов.

По словам Председателя Правления, банк уделяет внимание не только крупным холдингам, но и заботится об удобстве обслуживания тех, кто живёт в сельской местности, а также занимается малым бизнесом. «Поскольку сегодня праздник – День поля, а недавно был Сабантуй, мы решили преподнести к празднику подарок. В селе Муслюмово Республики Татарстан мы построили дополнительный офис нового формата – Центр деловой активности», – сообщил Борис Листов.

Как отметил Дмитрий Патрушев, модернизация присутствия банка на сельских территориях отвечает интересам их жителей. По его словам, сделать офис, по сути, многофункциональным центром для реализации в том числе и небанковских операций является хорошей идеей, которую Минсельхоз приветствует.

«Развитие и поддержка сельских территорий является стратегической задачей для Республики Татарстан и страны в целом. приветствую инициативу банка, готов принять участие в открытии этого своего рода центра коллективного пользования, это важно для села», – отметил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В Центре деловой активности можно осуществить любую банковскую операцию:

произвести перевод или платеж

оформить вклад

получить кредит

получить консультацию

прослушать курс по финансовой грамотности

воспользоваться другими услугами, в том числе сервисами цифровой экосистемы «СВОЁ».

Кроме того, посетитель может пользоваться ЦДА как офисом: в нём есть рабочее место с компьютером и принтером, комфортабельная зона для коворкинга с Wi-Fi, кофейный аппарат и зарядные устройства для смартфонов. ЦДА также позволяет воспользоваться госуслугами, заказать товары из интернет-магазинов, распечатать билеты на поезд или самолет, воспользоваться консультацией медработника и телемедициной.

РСХБ обеспечивает 100% доступность финансовых услуг на сельских территориях и входит в первую тройку по размеру филиальной сети. 66% отделений расположены в малых населённых пунктах.