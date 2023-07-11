Пойти в IT: 14 выпускников «Академии ИТ» выходят на работу в «Эн+ Диджитал»

Предложение пополнить ряды энергохолдинга получили студенты ИРНИТУ – выпускники первого потока программы. Их обучение началось еще весной 2021 года. Ребята изучили различные языки программирования, прошли модули по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, решению компьютерных инцидентов.

Наиболее массовыми направлениями у выпускников стали нейронные сети и машинное обучение, ERP платформа, а также разработка мобильных приложений.

Подведение итогов очередного потока образовательного проекта прошло на тимбилдинге для участников «Академии ИТ» разных лет, организованном энергохолдингом на Байкале.

– Мы рады новым ребятам в нашей компании. Борьба за умы и талантливую молодежь не прекращается, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы студенты шли работать на предприятия Эн+ в Иркутской области, а не уезжали в другие регионы. Еще во время обучения по программе «Академия ИТ» студенты становятся частью нашей команды, а после получения диплома смогут быть эффективными и востребованными специалистами уже на старте карьеры, – говорит руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Проект проводится на базе ИРНИТУ с 2021 года, и за время его существования заявки для участия подали уже множество студентов, а 8 выпускников уже работают в Эн+. На третий поток «Академии ИТ», который стартовал 30 марта 2023 года, зачислено 126 человек, 78 студентов рекомендованы к зачислению, 54 – уже подписали договор.

Образовательные программы холдинга ведутся по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Эн+ уделяет серьезное внимание обучению молодых специалистов, используя для этого передовые практики и технологии.

«Академия ИТ» – это специализированная программа для подготовки высококвалифицированных молодых кадров it-направлений. Она призвана содействовать талантливой молодежи в профессиональном становлении и развитии.