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МЧС закрыло дорогу к Теплым озерам в Слюдянском районе Иркутской области

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На месте работают сотрудники министерства.

«Сегодня поступила информация о размытии грунтовой дороги, идущей вдоль реки Снежной в Слюдянском районе Иркутской области. Она ведет к популярным туристическим месту – Теплым озерам», – сказано в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Движение по дороге закрыто для проведения обследования и оценки безопасности проезда для транспорта. Вопрос об обустройстве временной объездной дороги решается.

Спасатели просят отложить поездку, а также отказаться от выходов на туристические маршруты из-за половодья, угрозы схода селей и неблагоприятными погодными явлениями.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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