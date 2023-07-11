МЧС закрыло дорогу к Теплым озерам в Слюдянском районе Иркутской области

На месте работают сотрудники министерства.

«Сегодня поступила информация о размытии грунтовой дороги, идущей вдоль реки Снежной в Слюдянском районе Иркутской области. Она ведет к популярным туристическим месту – Теплым озерам», – сказано в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Движение по дороге закрыто для проведения обследования и оценки безопасности проезда для транспорта. Вопрос об обустройстве временной объездной дороги решается.

Спасатели просят отложить поездку, а также отказаться от выходов на туристические маршруты из-за половодья, угрозы схода селей и неблагоприятными погодными явлениями.