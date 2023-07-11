Чаще всего жалуются на большие переработки маркетологи, учителя и врачи Иркутска

5% иркутян перерабатывают, по средним оценкам, они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из города.

Лишь 1 из 3 иркутян (32%) не приходится работать сверх графика. Систематически перерабатывают 55% — в среднем на 30% от нормы рабочего времени в месяц.

Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. их 39%, то среди иркутян с зарплатой свыше 80 тыс. руб. — только 29%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп подавляющее большинство маркетологов вынуждено работать сверхурочно (72%). Трудиться за пределами рабочего времени приходится большинству врачей (64%), длительность переработок у докторов также значительно выше средней по рынку труда (41% от нормы). Сверхурочные привычны 6 из 10 педагогов, длительность переработок также немаленькая (39%).

Несколько реже других перерабатывают менеджеры по продажам (52%) и операторы call-центров (43%), у тех же из них, кто трудится после окончания рабочего дня, сверхурочные составляют около четверти рабочего времени (что, впрочем, тоже немало).