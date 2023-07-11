Законопроекты о регистрации бизнеса на виртуальный адрес внесут в ГД

Внести их планируется 11 июля, сообщает РБК.

Авторами поправок в законодательство стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев (все трое представляют фракцию «Новые люди») и член комитета по информполитике Антон Немкин («Единая Россия»).

Планируется, что предприниматели смогут регистрировать юрлицо или ИП на электронный адрес вместо физического. Такой адрес будет сформирован в «специальной государственной информационной системе при создании учетной записи (личного кабинета)» индивидуального предпринимателя или юрлица. При этом система должна обеспечивать для предпринимателя возможность получать юридически значимые сообщения.

В законопроектах нет указания, какая именно система может быть использована для этих целей. Однако в пояснительной записке к одному из них говорится, что конкретный порядок электронной регистрации бизнеса будет определен «после создания соответствующей информационной инфраструктуры (информационной системы)».