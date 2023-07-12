Больше половины жителей Иркутской области готовы работать за границей

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос соискателей из Иркутской области, чтобы выяснить их готовность к работе за границей.

Опрос показал, что больше половины иркутян (57%) готовы работать за границей, из них 5% активно ищут такую возможность; 26% готовы к переезду, но пока не проявляют активности для поиска вариантов; 26% – готовы к переезду, если это будет абсолютно необходимо. При этом 43% опрошенных не рассматривают переезд в другую страну: 31% из них не готовы к переезду в ближайшем будущем, а 12% – никогда.

Среди тех, кто активно ищет возможность для переезда, больше всего сотрудников из сфер ИТ, искусства и развлечений, а также розничной торговли. Меньше всего интерес к переезду за границу проявляют работники из сферы медицины и фармацевтика, а также науки и образования.

Задуматься о необходимости работы за границей соискателей побуждают чаще всего лучшие предложения по заработной плате или привлекательные предложения по работе (по 48%), возможность получить опыт работы или более высокое качество жизни (по 38%), возможности для развития карьеры (33%), расширения своего кругозора (29%), семейные обстоятельства или возможность выучить новый язык (по 25%).

Интересно, что экономическая неопределенность в стране попала в число менее важных факторов, которые могут заставить задуматься о работе за границей – ее указали 24% респондентов. Также среди менее популярных причин: политическая неопределенность в родной стране (23%), возможность пожить в другой культуре (18%), познакомиться с новыми людьми или создать новую сеть контактов (13%), а также лучшие государственные и социальные услуги (11%).

Среди стран, которые местные соискатели рассмотрели бы для трудоустройства, лидируют Германия (43% среди тех, кто не работает в данный момент за границей) и Канада (41%), а также США (31%), а наименьший интерес соискатели проявляют к релокации в Азербайджан (2%), Кыргызстан и Таджикистан (по 3%).

Трудоустройство в каких других странах вы бы рассмотрели?