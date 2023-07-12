«Криптобани». Энергетики обнаружили майнинговую ферму и сауну, подключенные к котельной

Их внимание привлек низкий расход комплекса с кафе, сауной и гостиницей. Оказавшись на месте, специалисты нашли ответ на соседнем участке.

В поселке Залари Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту самовольного подключения к электрическим сетям комплекса зданий в которых расположены кафе, сауна и гостиница.

Ущерб оценили в 2,8 млн рублей.

Объекты привлекли внимание сотрудников Иркутской электросетевой компании слишком низким потреблением электроэнергии, что нехарактерно для такого комплекса. После мониторинга нагрузок по линии они пришли к выводу о возможном нелегальном подключении к сетям.

Осмотр оборудования и зданий, а также характерный шум привел энергетиков к двухэтажному зданию гаража, в котором было вытяжное окно для охлаждения. Собственники не пустили энергетиков внутрь, так что специалисты отключили электроснабжение и обратились в полицию.

Позже вместе с прибывшими на место сотрудниками полиции энергетики провели осмотр и выявили нелегальное подключение через отверстие в стене котельной.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура Заларинского района, расследование уголовного дела по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере» продолжается.