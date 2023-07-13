Завод по производству рапсового масла запустили в Иркутской области

Первую линию завода по производству рапсового масла запустили в поселке Залари Иркутской области – предприятие открылось на базе ООО «Забайкальский Агрохолдинг», рассказали региональные власти.

Уже действует цех прессования – он сможет перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки. Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку продукта. Мощность всего учреждения составит 50 тысяч тонн сырья в год.

Реализовывать продукцию – рапсовое масло – планируется в Китай и разные регионы России. Ожидается, что продаже подлежат также жмых и шрот, образующиеся после производства: эта вторичная продукция востребована у производителей кормов для животных.