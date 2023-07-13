Каждый шестой рекрутер начинал с продаж

Продать вакансию: каждый шестой менеджер по подбору персонала ранее работал руководителем отдела сбыта или менеджером по продажам. Сервис по поиску работы SuperJob изучил карьерный путь менеджеров по подбору персонала и их доходы.

Менеджерами по продажам раньше были 14% рекрутеров, руководителями отдела сбыта — 3%. Но чаще всего в рекрутинг попадают со студенческой скамьи: 38% менеджеров по подбору персонала начали работать на своей позиции сразу после получения образования (в т. ч. 15% — после окончания профильных факультетов, 12% — после окончания факультетов управления и 11% — после получения других специальностей). Почти каждый четвертый (24%) стал заниматься рекрутингом, поработав на других HR-должностях.

3% начинали секретарями. Администраторами, учителями, экономистами и операторами кол-центра — по 2%. По 1% до того, как освоить рекрутинг, работали юристами, врачами, продавцами, бухгалтерами и маркетологами. С других профессий начинали 5%: среди перечисленных — инженер, аналитик, редактор, медицинская сестра, диспетчер и проч.

Изучение базы резюме показывает, что 8 из 10 рекрутеров (80%) имеют высшее образование, причем у 24% оно профильное (управление персоналом, социология труда и проч). Столько же (24%) получили высшее образование в сфере управления и менеджмента.

Впрочем, если сам факт наличия высшего образования влияет на уровень зарплаты, то его профиль — нет. Исследование зарплатных ожиданий показывает, что средние рыночные притязания рекрутера без высшего образования составляют в Москве 65 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 57 тыс. руб., тогда как менеджеры по подбору персонала, окончившие вуз, рассчитывают в среднем на 85 тыс. руб. и 70 тыс. руб. соответственно. При этом в Москве средние ожидания у рекрутеров и с профильным, и с непрофильным высшим образованием, и с образованием в сфере менеджмента одинаковы — 85 тыс. руб. В Санкт-Петербурге чуть выше зарплатные «аппетиты» менеджеров по персоналу с управленческим образованием: 72 тыс. руб. против 70 тыс. руб. у специалистов с дипломом вуза по другим специальностям.

Если же рассматривать рыночные зарплаты, то выше всего заработок менеджеров по подбору персонала в компаниях сферы информационных технологий: IT-рекрутеры в среднем зарабатывают 140 тыс. руб. в месяц в Москве и 115 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, зарплатные максимумы достигают 260 и 210 тыс. руб. соответственно. На втором месте — ритейл: средняя рыночная зарплата составляет 90 тыс. руб. в столице и 75 тыс. руб. в городе на Неве, максимальная — 160 и 130 тыс. руб.