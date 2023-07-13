СберНПФ вдвое увеличил пенсионные выплаты с начала года

За первые полгода 2023 года СберНПФ выплатил клиентам 9,7 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем за январь-июнь прошлого года. При этом свыше половины (57%) от общего объёма выплат пришлось на договоры негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

По сравнению с прошлым годом, СберНПФ увеличил выплаты по договорам НПО почти в три раза — с 1,87 млрд до 5,5 млрд рублей. А количество получателей негосударственной пенсии в первом полугодии 2023 года выросло на 13% — с 38 тыс. до 43 тыс. человек.

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) также выросли (на 39% год к году) и составили почти 4,2 млрд рублей. Из них 3,97 млрд пришлось на единовременные пенсионные выплаты. Их получателями стали 36,5 тыс. россиян.

Виктор Поляков, операционный директор СберНПФ:

«В мае СберНПФ завершил масштабный проект по роботизации выплат по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) и по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Это позволило полностью исключить использование бумаги в этом процессе, а также повысить прозрачность и надёжность процедур. Мы продолжим совершенствовать сервисы и услуги, чтобы наши клиенты не только своевременно получали положенные выплаты, но и могли за несколько касаний заблаговременно позаботиться о своём будущем с помощью удобных финансовых инструментов».