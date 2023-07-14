Иркутская область выступила с предложением понизить страховые взносы для участников промышленных кластеров

Необходимые для этого изменения законодательства обсудили на сессии Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России в рамках международной выставки «Иннопром-2023», которая состоялась в Екатеринбурге.

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области предложило ввести льготные условия для участников промышленных кластеров в части уплаты страховых взносов. В своём выступлении на сессии начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области Сергей Какаулин пояснил, что участники промышленного кластера, заключившие СПИК 1.0 с Российской Федерацией, могут воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6 %, тогда как остальные участники промышленного кластера не имеют возможности воспользоваться такой льготой.

– В связи с этим наше министерство предлагает снизить тарифы страховых взносов до 15,2 % для участников промышленного кластера, реализующих импортозамещающие инвестиционные проекты без заключения СПИК 1.0. Кроме этого, в целях поддержки легкой промышленности и повышения конкурентоспособности ее продукции предлагаем снизить порог по объемам инвестиций для заключения СПИК 1.0 с Российской Федерацией до 100-200 млн рублей. Также необходимо ввести субсидирование на уровне Минпромторга России для технологического присоединения к инфраструктуре предприятий, реализующих инвестиционные проекты в составе промышленного кластера, – подчеркнул Сергей Какаулин.

Предложения Иркутской области после завершения «Иннопрома» будут направлены в федеральный Минпромторг.

Иркутскую область на выставке «Иннопром-2023» представлял региональный Фонд развития промышленности. На стенде ФРП было организовано участие предприятий различных отраслей промышленности: Иркутский завод гусеничной техники демонстрировал образец вездехода-болотохода собственной разработки, «Актех» привез новые модели аккумуляторов серии «Зверь», компания «Энерпред» экспонировала наборы с инженерным оборудованием. Компания «Полимер» представила подоконные системы для пластиковых окон, «СА-Пластик» демонстрировала дефлекторы для автомобилей различных типоразмеров, «Байкалкварсамоцветы» презентовали ювелирные изделия.

Делегация, которую возглавила директор областного ФРП Яна Шевченко, принимала активное участие в деловой программе выставки. Так, доклад Яны Шевченко на пленарной сессии федерального ФРП назвал одним из лучших директор Фонда развития промышленности РФ Роман Петруца. Яна Шевченко поделилась опытом, как в Иркутской области удалось создать систему поддержки промышленных предприятий не только посредством заемного финансирования. По количеству региональных компенсационных программ мы в группе лидеров по стране, а по количеству профинансированных с помощью ФРП проектов Иркутская область занимает восьмое место в России.

– Будет здорово, если наша экспертиза поможет другим региональным Фондам внедрить у себя аналогичные меры поддержки. Команда ФРП Иркутской области продолжит вести работу в этом направлении. Благодаря поддержке регионального Правительства и лично Губернатора Игоря Кобзева, мы имеем возможность вести постоянную аналитическую работу, исследуя потребности бизнеса, чтобы создавать новые программы, которые помогают промышленности Приангарья повысить конкурентоспособность и закрепиться на новых рынках, – объясняет Яна Шевченко.

Актуальные новости о мерах поддержки среднего и крупного бизнеса вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте ФРП Иркутской области.