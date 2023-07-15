Новости

Вооруженный конфликт произошел у гипермаркета в Ангарске: есть пострадавший

Читайте также:

Все дома и участки вышли из зоны паводка в Иркутской области
15 июля 2023
Иркутянка лишилась 2 млн рублей: мошенники убедили ее поставить программу от мошенников
15 июля 2023

Инцидент случился после ссоры двоих мужчин.

Водитель скутера и таксист поругались на парковке около одного из гипермаркетов в городе Ангарске Иркутской области – в результате конфликта один человек пострадал, рассказали в региональной полиции.

Инцидент случился накануне вечером – словесная перепалка между 51-летним и 61-летним мужчинами переросла в вооруженный конфликт: водитель мототранспорта распылил газовый баллончик, а автомобилист ударил оппонента металлическим предметом по руке.

В результате случившегося мотоциклиста с ранением предплечья доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время оба участника инцидента установлены и опрошены, их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с  законодательством.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ИИ и бизнес. Лига предпринимателей в Иркутске обсудила новые технологии
ИИ в России: 10 глобальных трендов будущего
ИИ на госслужбе. Как технологии помогут региональной власти
«ИИ – настоящий прорыв в медицине». Хирург Юрий Козлов – о дружбе врачей и роботов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес