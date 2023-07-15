Вооруженный конфликт произошел у гипермаркета в Ангарске: есть пострадавший

Инцидент случился после ссоры двоих мужчин.

Водитель скутера и таксист поругались на парковке около одного из гипермаркетов в городе Ангарске Иркутской области – в результате конфликта один человек пострадал, рассказали в региональной полиции.

Инцидент случился накануне вечером – словесная перепалка между 51-летним и 61-летним мужчинами переросла в вооруженный конфликт: водитель мототранспорта распылил газовый баллончик, а автомобилист ударил оппонента металлическим предметом по руке.

В результате случившегося мотоциклиста с ранением предплечья доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время оба участника инцидента установлены и опрошены, их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.