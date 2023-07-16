Автомобиль с людьми застрял в реке Слюдянке Иркутской области

Он пытался пересечь водоем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент с участием "Газели" произошел в Слюдянском районе Иркутской области – транспорт пытался пересечь местную реку и застрял в ней, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"После разлива из-за дождей речка Слюдянка уже вернулась в свое привычное русло, но стихия не прошла незаметно. Сильным течением в реке вымыло много ям. Этого не учел водитель автомобиля "Газель", и машина застряла в реке", – пояснили в ведомстве.

Чтобы помочь гражданам, к месту отправились спасатели: они эвакуировали людей и машину. Медицинская помощь никому не потребовалась.