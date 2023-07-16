Собака откусила ухо ребенку: иркутские врачи смогли пришить его обратно

Было наложено почти 30 швов.

Домашняя собака напала на 11-летнюю жительницу города Иркутска, откусив ребенку часть уха: врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы смогли пришить его обратно, рассказали в медучреждении.

Родители привезли пострадавшую в медорганизацию примерно через 2 часа после инцидента, была проведена экстренная операция.

Врачи отмечают, что фрагмент уха был взят с собой, но транспортировался неправильно: его нужно было положить в стерильную салфетку и в лед. Несмотря на это, операция прошла успешно. Было наложено 29 швов, после чего ребенка оставили в больнице наблюдаться.

Спустя время, часть уха полностью прижилась, сейчас девочка в порядке.